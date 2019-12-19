Нацбанк снова укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 23,4131 грн за доллар против 23,4691 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,0236 грн против 26,1962 грн накануне.