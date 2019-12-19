В Украине сегодня еще один аномально теплый день

До 13° со знаком плюс и без осадков обещают синоптики на четверг, день Святого Николая. А дожди могут начаться уже с пятницы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"19 декабря переменная облачность. Без осадков. В Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 5-10°, на Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13° тепла", - говорится в сообщении.
20-21 декабря без осадков, лишь днем 21 декабря на Закарпатье, местами в центральных и южных областях небольшой дождь.
20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в северных, центральных и восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.
22 декабря ночью в западных областях и Приазовье, днем на большей части территории страны небольшие, на Закарпатье умеренные дожди.
23 декабря умеренные дожди, ночью в восточных и западных областях местами небольшие дожди. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10° тепла, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 8-13°. В Карпатах осадки преимущественно в виде снега, температура ночью и днем 22 декабря 1-5° тепла, 23 декабря около 0°.
В Киеве и области 19 декабря также без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 6-8° тепла. По области соответственно 1-6° тепла и 5-10° тепла.
20 декабря ночью и утром местами туман.
20-21 декабря ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.
22 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 23 декабря умеренный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.
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