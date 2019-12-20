Нацбанк еще больше укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 20 декабря, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 23,3741 грн за доллар против 23,4131 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,9849 грн против 26,0236 грн накануне.