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Дисциплина и лояльность: как работать с удаленными сотрудниками

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Дисциплина и лояльность: как работать с удаленными сотрудниками

Сотрудничество с фрилансерами требует особого подхода. Не видев человека вживую, сложно воспринимать его достаточно серьезно — и это работает в обе стороны. Чтобы уйти от проблемы, можно просто не отвечать на звонки и сообщения, поэтому удаленные работники часто «пропадают». Для плодотворного и долгосрочного сотрудничества с фрилансером есть несколько хитростей. Важно не переборщить с контролем, но и не игнорировать дисциплину, а также изначально выбрать подходящего человека.

Подбор сотрудников по личным качествам

Удаленная работа подходит не всем. Кому-то не хватает живого офисного общения, а кто-то вообще не может работать без «стимулов» от начальства. Хороший фрилансер изначально способен к жесткому самоконтролю, внутренней дисциплине и умеет себя мотивировать. Отфильтровывать подходящих сотрудников по этим качествам нужно на начальном этапе. Для этого предложите фрилансеру выполнить тестовую задачу, чтобы оценить его способность работать самостоятельно. Более тщательно определить личные качества сможет руководитель во время испытательного срока.

Авторитет руководителя и пример для подражания

Если коллектив изначально настроен на качественную работу, все члены команды стремятся соответствовать заданной планке. Лучший пример для подражания — самоотдача руководителя, который не только занимается планированием, но и принимает живое участие в реализации проекта и жизни компании.

Эмоциональное вовлечение фрилансера в создание или развитие вашего продукта поможет повысить дисциплину и качество работы удаленного сотрудника. Авторитет руководителя — это хрупкий баланс между лояльностью и жестким контролем, который и стимулирует подчиненного, и помогает ему ощущать себя частью команды.

Контроль сотрудников — оцениваем продуктивность

Основной критерий, по которому следует оценивать работу фрилансера, — результативность. Важно не то, как сотрудник распределил свое время, а насколько быстро и хорошо выполнена задача. Работая с фрилансерами, важно постоянно отслеживать:

  • соблюдение дедлайнов;
  • качество исполнения обязанностей;
  • объем выполненной работы.

Иногда чтобы повысить результативность, необходимо нарушить правила компании. Например, некоторые сотрудники лучше сосредотачиваются в ночное время и более качественно решают задачи. Если это не создает неудобства для коллектива, можно разрешить им работать ночью.

Правильное планирование нагрузки для фрилансеров

Слишком высокая планка подходит не всем. Сотрудничая с фрилансером, важно корректно оценить его способности и спланировать объем задач. При чрезмерной нагрузке может наступить эмоциональное выгорание, а при недостаточной — сотрудник расслабляется и теряет продуктивность, что наносит ущерб компании. Потратив немного больше времени на планирование, можно добиться максимальной эффективности работы.

Ценность и мотивация сотрудников

Удаленному сотруднику легко сменить работу, поэтому его нужно вовлечь в интересы компании и хорошо мотивировать. Достойная оплата труда, позитивное (хоть и интерактивное) общение с коллегами, гордость за качественный продукт — все это повышает заинтересованность фрилансера в работе и отражается на результативности.

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