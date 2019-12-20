Европа, Украина и Россия договорились о транзите газа

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий, сообщил Офис президента Украины в Facebook в пятницу вечером.

Как отмечается в сообщении, подробности достигнутых договоренностей будут обнародованы в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года.

Также в «Газпроме» сообщили журналистам, что российская и украинская стороны уже подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.