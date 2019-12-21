«Газпром» выплатит $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадскому» помощник президента Украины Андрей Ермак.
«Мы возвращаемся домой после переговоров по транзитному контракту с очень хорошими новостями... Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража», — заявил он и отметил, что речь идет именно о денежной выплате.
Вечером в пятницу, 20 декабря, Москва и Киев объявили о согласовании нового транзитного газового контракта (действующий истекает 31 декабря 2019 года), а также об урегулировании взаимных финансовых претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российский вице-премьер Дмитрий Козак уточнял, что контракт будет заключен на пять лет. Другие подробности не приводились.
Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года вынес решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому», согласно которому российская компания должна выплатить компенсацию за недопоставку газа в рамках контракта на его транзит в Европу.
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