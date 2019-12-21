Войти
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику
позиция
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей
регулирование
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Берлине возмущены санкциями США против «Северного потока-2»

277
В Берлине возмущены санкциями США против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ сожалеет в связи со вступлением в силу санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что ограничительные меры направлены против немецких и европейских предприятий. Берлин счел действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Объем бюджета составляет $738 млрд. Документ, среди прочего, включает в себя санкции в отношении операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Читайте также: «Газпром» выплатит $3 млрд после решения по транзиту

За несколько часов до принятия оборонного бюджета один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе из-за американских санкций.

ФРГ, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 21 декабря 2019
Пятница, 20 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016