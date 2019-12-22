The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы уходящего года

Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года. Перечень опубликован на сайте издания.
В числе худших оказался мюзикл «Кошки» Тома Хупера. В картине сыграли Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и многие другие. По сюжету, кошки собираются на ежегодный бал, где каждая из них рассказывает о себе. Критике, в частности, подверглись спецэффекты картины. Отмечается, что «цифровые гибриды людей и кошек в лучшем случае выглядят странно, а в худшем — ужасающе».
Супергеройский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Софи Тернер в главной роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса».
«Призраки Шэрон Тейт» не понравился критикам в том числе из-за неправильного выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, погибшую от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хиллари Дафф. Отмечается, что реальная жестокая история показана с помощью «надоевших клише фильмов ужасов».
Помимо этого, в список попали два фильма с Джоном Траволтой — «Бок о бок» и «Фанат», мультфильм «Стражи Арктики», триллер «Домино» Брайана Де Пальмы, драма «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи.
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