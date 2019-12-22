В начале недели в Украине дожди и пока без морозов

В понедельник, 23 декабря, пасмурную и дождливую погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях пройдет значительный дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8; в Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 1-3° тепла. На остальной территории - небольшой дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°, в южной части до 14°.
Ветер в Украине юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.
В Киеве - небольшой дождь; порывы ветра 15-18 м/с; температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,2 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 21 градус мороза в 1902 году.
Во вторник, 24 декабря, по всей Украине временами дождь, на крайнем западе значительный дождь, в Карпатах сильный снег, метель. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.
В Киеве 24 декабря временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.
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