Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 23 декабря, укрепил официальный курс гривны на три копейки — до 23,2912 гривны за доллар против 23,3253 гривны за доллар в субботу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,8463 грн против 25,8841 грн 21 декабря.