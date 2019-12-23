Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток — 2» в зимние месяцы. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Речь идет об укладке трубопровода на участке протяженностью в 16,5 км. «Потребность в новом временном интервале возникла из-за непредвиденных задержек за пределами исключительной экономической зоны Германии», — говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что необходимость в этом разрешении возникла из-за потенциального влияния работ на птиц, которые зимуют в этом районе. Эксперты агентства пришли к выводу, что строительство трубопровода на птиц практически не повлияет, так как суда-укладчики движутся очень медленно, со скоростью от 3 до 5 км в день, и их влияние на обитателей района ограничено «в пространстве и во времени». В ведомстве рассчитывают, что работы будут завершены в течение 10 дней.
Отметим, что пока непонятно, кто именно будет строить газопровод. 21 декабря подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas объявила, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении операторов трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Им угрожает блокировка всех американских активов, запрет на операции с фигурантами санкционного списка, а также запрет на въезд в США представителей компаний.
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