В РФ опровергли слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.
«Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы связанные с транзитом будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы», — сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.
Вице-премьер отметил, что «сегодня в Украине разгорается „буря в стакане“ по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ».
«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола», — сказал Козак.
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