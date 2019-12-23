Число обмениваемых лиц между Украиной и ЛДНР станет известно после сверки

Окончательное число удерживаемых лиц для обмена между Киевом и так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками станет известно после сверки списков. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к минскому переговорному процессу.

«Сейчас идет процесс верификации. Стороны хотят окончательно сверить списки лиц на освобождение и обмен. Эта работа ведется, прежде всего, силами гуманитарной подгруппы, — сказал источник. — Процесс должен быть закончен в ближайшее время».

В понедельник контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала условия обмена удерживаемыми лицами до конца года, выполнив таким образом включенное в итоговое коммюнике требование саммита «нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря.

Тогда по итогам саммита стороны договорились об обмене пленными на Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года, призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.