Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 24 декабрь 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 23,2758 грн за доллар против 23,2912 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,7779 грн против 25,8463 грн накануне.