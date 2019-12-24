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Подавляющее большинство россиян довольны своей жизнью

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Подавляющее большинство россиян довольны своей жизнью

Около 80% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

«Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, 20 лет назад — 62%», — говорится в исследовании.

90% участников опроса заявили, что удовлетворены кругом своего общения, своим образованием довольны 81% опрошенных, 20 лет назад об этом заявляли 57% человек. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе, сейчас их доля увеличилась до 80%.

Материальным положением семьи довольны 46% респондентов. «Этот показатель в два раза больше, чем 19 лет назад, тогда об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%», — говорится в исследовании. Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, 19 лет назад об этом говорили 41% и 61%. Кроме того, увеличилась доля россиян, довольных отношениями на работе, — 60%, а работой в целом — 59%. В 2000 году положительные оценки декларировали 47% и 40% соответственно.

Также отмечается, что состоянием окружающей среды в месте проживания довольны 57% респондентов, 20 лет назад таких было чуть меньше — 50%. Кроме того, 70% опрошенных заявили о том, что довольны тем, как проводят свое свободное время, 20 лет назад об этом говорили 58% респондентов. Доля удовлетворенных своим здоровьем изменилась незначительно — 62% против 59% в 2000 году.

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Опрос проведен 18 декабря методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2000 году проводился всероссийский поквартирный опрос, выборка — 1,6 тыс. респондентов.

Россия, опрос
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