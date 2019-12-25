В Харькове преступники подорвали банкомат и забрали деньги

В ночь на среду неизвестные подорвали банкомат, расположенный в помещении Ощадбанка на первом этаже 5-этажного дома на ул.Академика Волкова в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 03:28.

«В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается», — говорится в сообщении.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.