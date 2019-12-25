Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг в ноябре 2019 составил 1,99 триллиона гривен (уменьшился на 2,67% за месяц), или в эквиваленте в долларах вырос до 82,83 миллиарда долларов (рост в 1,2%).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В ноябре 2019 зафиксировано уменьшение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины. За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл », - говорится в сообщении.

С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%.

«Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты», — отмечают в Минфине.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию — 16,8 млрд грн.