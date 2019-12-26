Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 26 декабря, укрепил официальный курс гривны на две копейки — до 23,2552 гривны за доллар против 23,2758 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,7667 грн против 25,7779 грн накануне.