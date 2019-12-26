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Китай передал Украине 52 аварийно-спасательные машины

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Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 52 аварийно-спасательные машины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передал ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку!», — написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

Вместе с тем, как сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук, среди переданной техники — пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

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«Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень понадобилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил», — цитирует Авакова пресс-служба министерства.

Китай, Арсен Аваков, ГСЧС
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