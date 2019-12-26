Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО.
Такие результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».
64,2% респондентов считают, что Украина должна вступать в ЕС, 12,7% — в Евразийский экономический союз, 23,1% — затруднились ответить на этот вопрос.
51,2% опрошенных придерживаются мнения, что вступление в НАТО как вариант обеспечения безопасности был бы лучшим для Украины. 26,1% респондентов уверены, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус. 5,5% респондентов склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5% — к военному союзу с США. При этом 1,6% опрошенных назвали другие варианты, а 14,1% респондентов затруднились ответить.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016