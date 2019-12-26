В стране всего два политика с позитивным балансом доверия населения

Позитивный баланс рейтинга доверия в Украине имеют только два политика: президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.
Так, Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют —31% (баланс доверия-недоверия +31%).
Разумкову доверяют 48%, не доверяют 38% (баланс доверия-недоверия составляет +10%).
Преобладает доверие к общественному деятелю Олегу Сенцову (доверяет 41%, не доверяет 36% — баланс +5%).
Самый худший баланс доверия-недоверия имеют пятый президент Украины Петр Порошенко (-66%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (-61%), Киевский городской голова Виталий Кличко (-55%), министр внутренних дел Арсен Аваков и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (по −54%), лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (-47%), не живущий в Украине, экс-кандидат в президенты, блогер Анатолий Шарий (-41%).
Далее по уровню негативного баланса идут юрист Андрей Портнов (-37%), глава Офиса президента Андрей Богдан и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (по — 33%), лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук (-27%), премьер-министр Алексей Гончарук (-16%).
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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