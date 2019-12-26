Порошенко начнут повторно вызывать на допросы

Пятый президент Петр Порошенко давно не являлся на допросы в Государственное бюро расследований, и его станут вызывать повторно.
Об этом в комментарии журналистам заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, сообщает Укринформ.
«Насколько мне известно, в последние разы он (Порошенко — ред.) не являлся на допросы, последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние 3-4 допроса он точно пропустил», — сказала Иванова.
Отвечая на вопрос, будет ли вызывать ГБР повторно Порошенко на допрос, пресс-секретарь ответила: «Да, безусловно».
«Мы должны понимать, что техника очень проста: когда человек не является на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет», — добавила Иванова.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований ранее направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Петру Порошенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016