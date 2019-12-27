Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 27 декабря, ослабил официальный курс гривны на 4 копейки — до 23,2929 грн за доллар против 23,2552 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,8085 грн против 25,7667 грн накануне.