Tesla получит $1,61 млрд кредитов от банков Китая

Tesla заключила с группой китайских банков соглашение об открытии кредитных линий на $1,29 млрд и $0,32 млрд, предназначенных для финансирования предприятия этой компании в Шанхае. Об этом говорится в уведомлении Tesla, размещенном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Дочернее предприятие Tesla 18 декабря 2019 года заключило с синдикатом кредитных организаций в Китае соглашение об открытии на фиксированный срок кредитной линии в размере 9 млрд юаней и беззалоговой кредитной линии на сумму до 2,25 млрд юаней. В обоих случаях заемные средства будут использоваться для финансирования мегафабрики в Шанхае», — уточняется в уведомлении, подписанном главным финансовым директором Tesla Закарием Кирхорном.

По его словам, одна из линий была использована 20 декабря, чтобы полностью погасить кредит в $0,5 млрд, выделенный 1 марта 2019 года. Условия соглашения оговаривают, что дополнительные заемные средства можно расходовать только для строительства и налаживания производства на предприятии Tesla в Шанхае, а также на погашение иных кредитов.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией «Линьган». В начале 2020 года компания планирует запустить на этом предприятии сборку Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. 6 декабря Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.