Россия и Украина продолжают в Вене переговоры по транзиту газа

Представители России и Украины продолжают начавшиеся в четверг переговоры по согласованию соглашения о транзите газа. Об этом журналистам сообщил представитель «Газпрома».

«Переговоры в Вене продолжаются», — сказал он.

О начале переговоров сообщалось в четверг. Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что 26 декабря стороны встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Он выразил надежду, что процесс завершится 27 декабря. При этом министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что рассчитывает на финализацию договоренностей по транзиту газа в эти выходные.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» в Украине.

Кроме того, в рамках договоренностей «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита.

Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов.