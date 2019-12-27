YouTube упростил редактуру видео, на которое жалуются правообладатели

Чтобы избавиться от претензий правообладателей, из-за которых видео может быть заблокировано или лишено монетизации, автор может вырезать спорные фрагменты уже загруженного ролика. Теперь это можно будет делать автоматически.

Сервис YouTube представил новый инструмент, который позволяет автоматически обрезать уже загруженное видео после получения претензий правообладателей. Таким образом пользователь может избежать блокировки или удаления видео.

Инструмент доступен на странице сведений об авторских правах на видео. Сервис сам показывает, с какого момента в видео начинается спорный контент и где заканчивается. Если претензии затрагивают аудиодорожку, то ее можно отключить. На странице «Видео» появился новый фильтр, с его помощью можно посмотреть все видео, на которые поступили жалобы правообладателей.

После обрезки спорного фрагмента претензии правообладателей снимаются, а монетизация роликов (отчисления за показ рекламы) сохраняется.

Систему подачи жалоб на видео YouTube поменял в июле 2019 года. Тогда сервис разрешил удалять целиком видео, на которое была подана жалоба, не целиком, а лишь его отдельные фрагменты. Правообладателей, в свою очередь, обязали указывать точные временные промежутки в видео, где были нарушены авторские права. После этого пользователи получили возможность не удалять все видео целиком, но поиском нарушающего права контента по видео должны были заниматься сами.

Ранее в декабре YouTube объявил об ужесточении правил публикации видео. Сервис пообещал удалять контент, который содержит не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы в чей-то адрес. YouTube также объявил о планах блокировать оскорбительный контент, к примеру дискриминирующий кого-либо на основании расы, пола или сексуальной ориентации.