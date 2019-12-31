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В 90-е британский министр предлагал сделать Россию членом НАТО

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В 90-е британский министр предлагал сделать Россию членом НАТО

Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом сообщают The Telegraph и The Guardian со ссылкой на обнародованные документы из Национального архива.

Из них следует, что соответствующий план был представлен на правительственном саммите по внешней политике, его разработал возглавлявший тогда оборонное ведомство Малкольм Рифкинд. Инициатива должна была «развеять подозрения Кремля» относительно расширения Североатлантического альянса на восток.

В десятистраничном документе Рифкинд допустил создание «новой категории ассоциированных членов НАТО». Этот статус не дает для государства гарантии коллективной защиты, предусмотренной статьей 5 Североатлантического договора, права на членство в Международном военном штабе альянса и права ветировать решение НАТО.

Министр также указал, что Россия не должна стать полноправным членом альянса, так как это бы привело к «абсурдным последствиям», требующим от Запада приходить на помощь Москве в любых приграничных конфликтах, например, с Китаем. Однако, отметил Рифкинд, формальный статус в НАТО позволил бы России посещать министерские и другие заседания, что «способствовало бы постепенному сближению и гармонизации политики».

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В документе также отмечается, что такой статус России дал бы альянсу основание для установления связей с государствами, ранее входившими в состав СССР. По словам Рифкинда, Украина, страны Прибалтики, Беларусь и Молдова «нуждались в укреплении своего международного статуса, если они не хотели быть вновь поглощены Москвой».

«Нам нужно было помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной», — отмечал министр.

Однако, как следует из документов, Лондон счел Ельцина «непредсказуемым союзником». В британском МИДе его назвали «плохим страховым риском» из-за проблем с алкоголем и состоянием здоровья.

Россия, НАТО
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