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В Кабмине не готовы возвращаться к прямым поставкам газа из России

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В Кабмине не готовы возвращаться к прямым поставкам газа из России

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», — сообщил Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

«Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у „Газпрома“ в соответствии с их договоренностями, но „Газпром“ будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», — добавил вице-премьер.

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Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом «Газпрома», и выразил убеждение, что Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом «Газпрома», так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

«Кто-то будет покупать напрямую у „Газпрома“, значит, так будет. Возможно, теоретически, „Нафтогаз“ будет покупать напрямую у „Газпрома“ на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без „газовой иглы“. Я убежден, что все это мы оставим позади», — подчеркнул Кулеба.

газ, Газпром, Дмитрий Кулеба
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