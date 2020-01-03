Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что программа мобильности молодежи стартует в апреле 2020 года.

«Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность — положительно влияет и на экономику, и на производительность труда», — цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

По его словам, на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи, а с апреля 2020 года — запустятся пилотные проекты между несколькими регионами Украины.

«Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года», — подчеркивается в сообщении.