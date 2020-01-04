Правительство готовит к запуску комплексную услугу «Е-Малятко», - Кабмин

Кабинет министров Украины готовит к запуску комплексную услугу «Е-Малятко», совмещающую 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

«Е-Малятко» объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Кроме того, количество необходимых документов снизится с 37 до 1. Теперь непосредственно в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев«, — сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве анонсируют, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг. Кром того, в течение проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Отмечается, что 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые воспользовались сервисом «Е-Малятко».

Реализация комплексной услуги «Е-Малятко» началась 5 месяцев назад по поручению президента Украины Владимира Зеленского.