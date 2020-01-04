Правительство готовит к запуску комплексную услугу «Е-Малятко», - Кабмин

Кабинет министров Украины готовит к запуску комплексную услугу «Е-Малятко», совмещающую 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.
«Е-Малятко» объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Кроме того, количество необходимых документов снизится с 37 до 1. Теперь непосредственно в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев«, — сообщает пресс-служба Кабмина.
В правительстве анонсируют, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг. Кром того, в течение проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Отмечается, что 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые воспользовались сервисом «Е-Малятко».
Реализация комплексной услуги «Е-Малятко» началась 5 месяцев назад по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016