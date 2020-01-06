В Австралии выделят 1,4 млрд долларов для восстановления после пожаров

Власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Восстановление должно пройти в течение двух лет, им займется профильное агентство.

«Здесь мы опираемся на затраты, которые необходимы для восстановления жизни людей», — отметил премьер-министр страны Скот Моррисон.

Он также не исключил дополнительное финансирование, в случае необходимости.

Пожар охватил юго-восточное побережье Австралии, в результате которого погибли уже 24 человека, был нанесен существенный урон фауне местности. В начале января были опубликованы кадры, демонстрирующие масштаб бедствия. На них запечатлен дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.