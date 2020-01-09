Телеканалам ZIK и 112 Украина назначили проверку за разжигание вражды

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 9 января назначил внеочередную проверку ООО «ТРК Новые коммуникации» (телеканал ZIK) и ООО «ТРК 112-ТВ» (телеканала «112 Украина») за разжигание вражды.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей «Каждый из нас президент», которая транслировалась 26 ноября. В ней приняли участие бывшие народные депутаты Надежда Савченко и Михаил Добкин и народный депутат Ренат Кузьмин.

Основание для внеочередной проверки спутникового канала «112 Украина» стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в передачах «Большое интервью», «LIVE», «LIVE новости», «Голос народа», «Пульс», «Важно», «Диалог со страной» телеканал допустил высказывания гостей, нарушающие законодательство Украины о телевидении и радиовещании. Среди них — преимущественно пророссийские политики, такие как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

По результатам проверок Национальный совет должен принять решения по лицензиатам.

Напомним, что оба телеканала принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

В 2019 году в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая должна проверить законность приобретения им этих каналов.