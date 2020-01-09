Телеканалам ZIK и 112 Украина назначили проверку за разжигание вражды

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 9 января назначил внеочередную проверку ООО «ТРК Новые коммуникации» (телеканал ZIK) и ООО «ТРК 112-ТВ» (телеканала «112 Украина») за разжигание вражды.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей «Каждый из нас президент», которая транслировалась 26 ноября. В ней приняли участие бывшие народные депутаты Надежда Савченко и Михаил Добкин и народный депутат Ренат Кузьмин.
Основание для внеочередной проверки спутникового канала «112 Украина» стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в передачах «Большое интервью», «LIVE», «LIVE новости», «Голос народа», «Пульс», «Важно», «Диалог со страной» телеканал допустил высказывания гостей, нарушающие законодательство Украины о телевидении и радиовещании. Среди них — преимущественно пророссийские политики, такие как Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.
По результатам проверок Национальный совет должен принять решения по лицензиатам.
Напомним, что оба телеканала принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку.
В 2019 году в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая должна проверить законность приобретения им этих каналов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/macho