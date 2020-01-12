Десятки человек погибли из-за снегопадов и ливней в Афганистане

По меньшей мере 19 человек погибли в результате обрушения крыш домов из-за обильных снегопадов и ливней, прошедших в некоторых регионах на западе и юге Афганистана. Такие данные приводят в воскресенье местные СМИ.
По имеющейся информации, стихия бушевала несколько суток. Шесть человек, в том числе несколько детей, погибли в районе Эндзиль в провинции Герат, а в Адрасканском районе еще двое афганцев были убиты обломками строений, рухнувших под тяжестью снежного покрова.
В провинции Кандагар, расположенной на юге страны, из-за разрушений жилых построек погибли не менее восьми человек, еще 14 получили ранения. Все они доставлены в местные медучреждения.
Три афганца погибли и еще трое пострадали в результате оползней, вызванных проливными дождями, в уезде Каджаки южной провинции Гильменд.
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