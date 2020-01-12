Британский посол отрицает свое участие в акциях протеста в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр отверг обвинения иранских властей в его участии в акциях протеста в Тегеране. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я настаиваю на том, что не участвовал ни в каких демонстрациях», — отметил Макэйр.

По словам британского посла, он пошел к мемориалу, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», отметив, что среди них были граждане Великобритании.

Макэйр добавил, что спустя пять минут покинул место событий, когда кто-то из собравшихся начал скандировать.

Ранее посла задержали во время протестов в Тегеране. Глава британского МИДа Доминик Раа назвал случившееся «вопиющим нарушением международного права».

Митинг в иранской столице против действующей власти прошел 11 января, после того как военные признали вину за сбитый украинский самолет.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Оператор системы ПВО Ирана по ошибке принял лайнер за «враждебную цель» и выпустил по нему ракету. На борту находились 176 человек, все они погибли.