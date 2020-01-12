Британский посол отрицает свое участие в акциях протеста в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр отверг обвинения иранских властей в его участии в акциях протеста в Тегеране. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я настаиваю на том, что не участвовал ни в каких демонстрациях», — отметил Макэйр.
По словам британского посла, он пошел к мемориалу, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», отметив, что среди них были граждане Великобритании.
Макэйр добавил, что спустя пять минут покинул место событий, когда кто-то из собравшихся начал скандировать.
Ранее посла задержали во время протестов в Тегеране. Глава британского МИДа Доминик Раа назвал случившееся «вопиющим нарушением международного права».
Митинг в иранской столице против действующей власти прошел 11 января, после того как военные признали вину за сбитый украинский самолет.
Украинский Boeing 737 разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Оператор системы ПВО Ирана по ошибке принял лайнер за «враждебную цель» и выпустил по нему ракету. На борту находились 176 человек, все они погибли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016