СБУ расследует дело в связи с крушением «Боинга» сразу по трем статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.
«СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в украинской спецслужбе в понедельник.
В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.
Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.
В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
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