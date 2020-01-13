Нацбанк за три дня скупил с рынка 118 миллионов долларов

В течение 8-11 января 2020 года Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 118 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на сайте НБУ.

Отмечается, что Нацбанк купил 148 млн долларов избыточного предложения валюты на рынке, но продал из резервов 30 млн долларов для сглаживания чрезмерных колебаний курса валют.

Всего с начала 2020 года НБУ купил на межбанковском рынке 198 млн долларов, а продал 30 млн долларов, пополнив золотовалютные резервы на 168 миллионов долларов.