Россия и Беларусь не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, передает портал Tut.by.
Совещание с участием представителей Федеральной антимонопольной службы России и белорусского министерства прошло 13 января.
Ранее белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, которая поступает из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщила о планах увеличить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%. Если стороны не придут к соглашению до 15 января, тарифы вырастут на 6,8% — среднегодовой индекс потребительских цен на 2020 год, полученный на основе прогноза экономического развития и увеличенный на не более чем 3%, сообщили в ФАС РФ.
Контракт между Россией и Беларусью на поставку нефти истек 1 января.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016