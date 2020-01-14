Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроект о рынке земли

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», заявляет первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.
Как сообщалось, так называемый Объединенный штаб защиты родной земли объявил о начале во вторник утром бессрочной акции протеста против принятия Верховной Радой закона об открытии рынка земли.
Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта № 2178-10 и рекомендовал его к принятию. В первом чтении народные депутаты приняли законопроект 13 ноября 2019 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016