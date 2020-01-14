Премии работникам «Нафтогаза» за получение от РФ $2,9 млрд еще не выплачены

Премии сотрудникам НАК «Нафтогаз Украины» за полученные от российского «Газпрома» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены, однако они предусмотрены трудовыми контрактами, отмечает исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Премии за полученные от „Газпрома“ накануне Нового года $2,9 млрд еще не были назначены. Хотя это действительно предусмотрено трудовыми контрактами с конкретными работниками компании... По контрактам группа работников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше)», — написал он на своей странице в Facebook.

Витренко также напомнил, что вопрос назначения премии находится в ведении наблюдательного совета компании.

«Я не назначаю сам себе премию. Это может делать только правление «Нафтогаза» — согласно решению Наблюдательного совета НАК. Моей фамилии вы не найдете среди членов Правления «Нафтогаза», — добавил Витренко.