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Беларусь ищет в Украине замену российской нефти

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Беларусь ищет в Украине замену российской нефти

Власти Беларуси считают нецелесообразным продолжать переплачивать российским компаниям за поставляемую в страну нефть. Об этом заявил первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — пояснил вице-премьер РБ, котрого цитирует БЕЛТА.

Однако российские нефтяники, по словам Крутого, пока не готовы уменьшить размер премии. В связи с этим белорусские власти отрабатывают схемы поставок из других источников. 31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству уже в ближайшие дни обеспечить закупку нефти за пределами России, использовав, в частности, поставки по железной дороге из балтийских портов.

По словам Крутого, в правительство уже занялись этим вопросом.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — пояснил первый вице-премьер.

Он также выразил надежду на то, что российским нефтяникам будет сложно просто «отмахнуться» от белорусского рынка. «Мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта). Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено», — сказал Крутой.

Напомним, что контракт между Россией и Беларусью на поставку нефти истек 1 января. Стороны не успели договориться о новом соглашении, основной причиной стал спор о цене на нефть. 3 января Россия приостановила поставки в Беларусь, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

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По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предъявляет завышенные требования, предлагая Минску закупать нефть по стоимости, превышающей среднемировую.

Россия, нефть, Беларусь
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