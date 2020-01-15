Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 15 января, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 24,0257 грн за доллар против 23,9275 грн за доллар вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6889 грн против 26,6205 грн накануне.