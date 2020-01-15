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Украина просит Иран передать украинским правоохранителям «черные ящики» сбитого самолета

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Украина просит Иран передать украинским правоохранителям «черные ящики» сбитого самолета

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитого иранскими военными близ Тегерана.

«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“, выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными», — говорится в сообщении, обнародованном в среду утром в телеграм-канале Офиса генпрокурора.

Также в ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

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Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иран, самолет, Офис генпрокурора
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 28 минут назад

UA . НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЯК І ТРАМПА ДОКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ТАЄМНИХ ДОМОВЛЕННОСТЕЙ ОКУПАНТІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО І РАЗУМКОВА З ПУТІНИМ І СУРКОВИМ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМИ ОКУПАНТИ ЗРОБИЛИ НЕМОЖЛИВИМ ПОЗБАЛЕННЯ ВСІХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ВІД ОКУПАНТІВ І ЗАХИСТ ЇХ ВІД ВІЧНОГО РАБСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

UA . АНЕКСІЄЮ ПЛАНЕТИ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ КАГАЛ ВБИВАЄ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АНЕКСІЄЮ ІЗРАЇЛЕМ ЗЕМЛІ КОРІННИХ АМЕРИКАНЦІВ АНЕКСІЄЮ РОСІЯНАМИ ШОСТОЇ ЧАСТИНИ СУШІ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ ЛИШАЄ ТІЛЬКИ САМОГУБСТВО АБО СУД ЛіНЧА.........БОГ ВСІ КОРІННІ ДІТИ ВНУКИ........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 43 минуты назад

UA . НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЯК І ТРАМПА ДОКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ТАЄМНИХ ДОМОВЛЕННОСТЕЙ ОКУПАНТІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО І РАЗУМКОВА З ПУТІНИМ І СУРКОВИМ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМИ ОКУПАНТИ ЗРОБИЛИ НЕМОЖЛИВИМ ПОЗБАЛЕННЯ ВСІХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ВІД ОКУПАНТІВ І ЗАХИСТ ЇХ ВІД ВІЧНОГО РАБСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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