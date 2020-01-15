Иран потерял «сотни миллиардов» из-за санкций США

Ущерб в сотни миллиардов долларов нанесен иранской экономике в результате действующих в отношении Тегерана санкций со стороны США. Об этом заявил в среду в Нью-Дели министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наша экономика в минувшие два года понесла значительные убытки из-за введенных США ограничений», — цитирует министра телеканал Al Arabiya. Зариф добавил, что в этом контексте «можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов».

Он вместе с тем подтвердил, что Тегеран «не заинтересован в переговорах с Соединенными Штатами».

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Нью-Дели для участия в международной конференции «Диалог Райсина».