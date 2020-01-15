В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Во вторник вблизи населенного пункта Любице Мазовецкого воеводства Польши, примерно в 50 км южнее Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из которых — граждане Украины.

Как сообщила Укринформу руководитель консульского отдела Посольства Украины в РП Светлана Крыса, погибшие являются родными братьями, возраст которых 28 и 29 лет.

«К большому сожалению, в этом ужасном ДТП погибли двое граждан Украины — родные братья 1991 по 1992 года рождения», — сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Консул добавила, что двое других погибших являются гражданами Польши.

Региональные СМИ в Ривненской области информируют, что погибшие братья являются жителями села Великая Городница Млиновского района Ривненской области. В консульском отделе посольства Украины в РП проверяют эту информацию.

ДТП произошло во вторник примерно в 13:30 (по киевскому времени) на дороге национального значения номер «17». Легковой автомобиль, в котором путешествовали четверо мужчин, ехал в направлении Варшавы, по неизвестным причинам с большой скоростью и без торможения въехал сзади в грузовой автомобиль. Все четверо пассажиров автомобиля погибли на месте.