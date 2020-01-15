Правительство расширило список энергетических предприятий, не подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины расширило перечень энергетических предприятий, не подлежащих частичной приватизации, и определило перечень таких объектов, приватизацию которых предполагается запретить полностью.
Соответствующий законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, правительство планирует рассмотреть на своем заседании в среду.
Согласно доработанному законопроекту, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина», предполагается сохранение за государством, минимум, 50% акций ПАО «НАК «Нафтогаз Украины», АО «Магистральные газопроводы Украины», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», АО «Черноморнефтегаз».
Предлагается также перечень объектов, которые полностью не подлежат приватизации. В него вошли НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго» и ЧАО «НЭК «Укрэнерго», а также ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».
В законопроекте говорится, что в случае принятия решения об уменьшении доли государства в уставном капитале АО или преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, за государством закрепляется минимум 50%.
Для сравнения, согласно первоначальному варианту законопроекта, рассматривавшемся на заседании правительства 27 декабря 2019 года, в перечень объектов, не подлежащих приватизации, не входили «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Черноморнафтогаз», а также не предполагалось закрепления за государством 100% его корпоративных прав.
Согласно этому законопроекту, за государством предполагалось закрепить, минимум, 50% «Нафтогаза», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Магистральных газопроводов», а также минимум 50% «Энергоатома», «Оператора рынка» и «ГарПо» в случае преобразования в АО.
Согласно пояснительной записке к документу, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016