Правительство расширило список энергетических предприятий, не подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины расширило перечень энергетических предприятий, не подлежащих частичной приватизации, и определило перечень таких объектов, приватизацию которых предполагается запретить полностью.

Соответствующий законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, правительство планирует рассмотреть на своем заседании в среду.

Согласно доработанному законопроекту, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина», предполагается сохранение за государством, минимум, 50% акций ПАО «НАК «Нафтогаз Украины», АО «Магистральные газопроводы Украины», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», АО «Черноморнефтегаз».

Предлагается также перечень объектов, которые полностью не подлежат приватизации. В него вошли НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго» и ЧАО «НЭК «Укрэнерго», а также ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».

В законопроекте говорится, что в случае принятия решения об уменьшении доли государства в уставном капитале АО или преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, за государством закрепляется минимум 50%.

Для сравнения, согласно первоначальному варианту законопроекта, рассматривавшемся на заседании правительства 27 декабря 2019 года, в перечень объектов, не подлежащих приватизации, не входили «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта», «Черноморнафтогаз», а также не предполагалось закрепления за государством 100% его корпоративных прав.

Согласно этому законопроекту, за государством предполагалось закрепить, минимум, 50% «Нафтогаза», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Магистральных газопроводов», а также минимум 50% «Энергоатома», «Оператора рынка» и «ГарПо» в случае преобразования в АО.

Согласно пояснительной записке к документу, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.