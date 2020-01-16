«Нафтогаз» стал в прошлом году крупнейшим налогоплательщиком в стране

В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.

«Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов.

При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от Нафтогаза — это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году», — отмечает Коболев.

По словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита, однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл Газпрома.

«В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом — Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — резюмирует Коболев.

Напомним, что топ-менеджмент «Нафтогаза» получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский «Газпром».