«Нафтогаз» стал в прошлом году крупнейшим налогоплательщиком в стране

В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года.
Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.
«Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов.
При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от Нафтогаза — это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году», — отмечает Коболев.
По словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита, однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл Газпрома.
«В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом — Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — резюмирует Коболев.
Напомним, что топ-менеджмент «Нафтогаза» получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский «Газпром».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016