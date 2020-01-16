У Рябошапки начали набирать прокуроров «с улицы»

Офис генерального прокурора объявил о старте приема документов на вакантные должности — ищут людей, которые не работали «в системе».
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Со следующей недели мы начинаем прием документов на вакантные должности в Офис Генерального прокурора. Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры», — отметили там.
Документы просят подавать людей, имеющих профильное образование, безупречную репутацию и желание «сделать карьерный шаг вперед и начать менять систему изнутри».
Будущим работникам ОГП обещают конкурентную заработную плату (около 29 тысяч оклад + надбавки) и профессиональные тренинги, чтобы быстрее адаптироваться к работе в новых условиях.
Отбор будет проходить в несколько этапов: 1. анонимный компьютерный тест на знание законодательства и тест на общие способности и навыки, 2. собеседование, частью которой будет выполнение практического задания, 3. стажировка.
Напомним, что 2 января Офис генпрокурора сообщил, что планирует набрать людей «не из системы» на более чем 200 вакансий.
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