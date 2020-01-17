Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 17 января, ослабил официальный курс гривны на 11 копеек - до 24,0923 грн за доллар против 23,9821 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9003 грн против 26,7269 грн накануне.