Темпы роста ВВП Китая упали до минимума за 29 лет

В 2019 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил 6,1%, сообщает Национальное бюро статистики КНР. По данным газеты South China Morning Post, этот результат стал наименьшим показателем с 1990 года.
Издание отмечает, что, несмотря на замедление темпов роста экономики Китая до минимума за 29 лет, они остались в пределах диапазона, которые власти Китая указали в качестве целевого ориентира в начале 2019 года (6-6,5%). Итоговый прирост оказался ниже ожиданий рынка (6,2%), однако совпал с уточненным прогнозом, который в октябре 2019 года дал Международный валютный фонд.
В четвертом квартале темпы роста экономики Китая перестали снижаться, оставшись на уровне предыдущего квартала (6% в годовом исчислении). На протяжении предыдущих трех кварталов рост ВВП замедлялся — в первом квартале его темпы составили 6,4%, во втором — 6,2%, а в третьем — 6%.
В сообщении статведомства отмечается, что в 2019 году экономика Китая столкнулась с ростом как внутренних, так и международных рисков, однако власти страны сумели достичь «значительного прогресса» в «трех критических битвах» за поддержание стабильности в сферах занятости, финансового сектора, внешней торговли, иностранных инвестиций и так далее.
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