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В Украине с начала года на пожарах уже погибли 133 человека

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В Украине с начала года на пожарах уже погибли 133 человека

С начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан», — говорится в сообщении.

пожар, ГСЧС
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