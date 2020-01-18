В Украине с начала года на пожарах уже погибли 133 человека

С начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан», — говорится в сообщении.